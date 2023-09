Un capriolo attraversa la strada e lo colpisce: ciclista in ospedale

TARCENTO. Esce di buonora per fare un giro in bicicletta ma finisce in ospedale dopo l’impatto con un capriolo. Un uomo è stato soccorso nella mattinata di giovedì 7 settembre, a Tarcento, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto in prossimità del centro abitato, in via Mazzini, intorno alle 6.30.

Mentre era in sella alla sua bici, l'uomo ha visto sbucare all’ultimo istante un capriolo che gli ha attraversato la strada: impossibile evitare l’impatto per il ciclista, che a seguito dell’impatto è rovinosamente caduta a terra.

Sul posto, dopo la richiesta di intervento di alcuni passanti, è giunto l'equipaggio di un'ambulanza che dopo aver prestato le prime cure sul posto ha provveduto a trasportare il ferito, in condizioni stabili, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stato accolto con traumi giudicati di media gravità.