«Ciao mamma, ho bisogno di soldi altrimenti mi arrestano»: anziana truffata

TRICESIMO. Ancora una truffa con vittima una persona anziana. È successo nella mattinata di mercoledì 6 settembre, a Tricesimo.

Una donna è stata contattata telefonicamente da un uomo che, fingendosi suo figlio, ha spiegato di trovarsi in difficoltà e di aver bisogno di una somma di denaro per evitare l’arresto.

Poco dopo la telefonata si è presentato a casa dell'anziana un complice, al quale la donna, in pena per il figlio e disorientata, ha consegnato tutto il denaro che aveva in casa e con esso anche alcuni gioielli. Ricevuto il bottino, lo sconosciuto ha subito fatto perdere le proprie tracce.

Sull'accaduto stanno svolgendo le indagini i carabinieri. Potrebbero rivelarsi particolarmente utili le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.