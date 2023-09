Il giovernatore Fedriga: «La forza di Friuli Doc è la continuità, l'evento ha saputo crescere»

Una regione «orgoliosa e riconoscente non solo per la portata che questo evento riveste in e per il Friuli Venezia Giulia, ma anche e soprattutto per la continuità che questa amministrazione comunale ha saputo dare a Friuli Doc, perchè questa non è un edizione straordinaria e la sua forza è proprio nella continuità, quella che ha permesso di farlo diventare un punto di riferimento, negli anni, riuscendo anche a ingrandirlo». Sono le parole usate dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, alla presentazione dell’edizione 2023 di Friuli Doc, la grande kermesse enogastronomica apertasi giovedì 7 settembre a Udine. Fedriga, come ha fatto nel suo discorso anche l’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini, si è infine complimentato con l’organizzazione per la scelta della madrina: «Grazie a Giannola Nonino, la madrina di Friuli Doc, per come con il suo prodotto porta in giro l’eccellenza della nostra regione e quello che è il Friuli Venezia Giulia, quindi le dico che siamo orgogliosi di averla come cittadina della nostra regione». (servizio di Laura Pigani)

