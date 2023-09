Colpi a raffica dei ladri, presi di mira cinque bar di Codroipo

CODROIPO. Ladri in azione, nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 settembre, a Codroipo. I malviventi hanno preso di mira cinque locali del paese, portando via il denaro che era stato lasciato nelle casse. Circa 2.500 euro in tutto, stando alle prime informazioni raccolte dai carabinieri.

Secondo la ricostruzione effettuata finora dagli investigatori, il raid è avvenuto tra le 3 e le 5 e, in tutti i casi, i ladri sono riusciti a forzare la porta d’ingresso o una finestra.

Hanno agito allo “Snack bar” di via Candotti; “All’alpino” di piazza Garibaldi; al “Centrale” di piazza Garibaldi; al “Sorriso” in corso Italia e da “Pezzè” in largo San Francesco.

I militari dell’Arma, dopo aver effettuato i sopralluoghi nei vari esercizi pubblici, hanno raccolto tutti gli elementi che potrebbero essere utili alle indagini e hanno informato il magistrato di turno della Procura di Udine.