Da Castelmonte la preghiera per il Friuli ferito dal maltempo

Passano gli anni – ormai 47 –, ma l’attaccamento della gente friulana al pellegrinaggio diocesano dell’8 settembre, nato come atto di affidamento alla Madonna di Castelmonte dopo la tragedia del terremoto del ’76, non si affievolisce: al contrario si carica, via via, di nuovi spunti di riflessione e intenzioni di preghiera, in una sorta di fisiologico adeguamento ai tempi e alle necessità che li contrassegnano.

Il pellegrinaggio diocesano al santuario di Castelmonte

Ed ecco così che mentre resta ben nitido, sullo sfondo, il ricordo del motivo ispiratore della circostanza – il sisma, appunto –, l’ascesa a Madone di Mont e la supplica a Maria rispecchiano i drammi e le impellenze di oggi, dai pesantissimi strascichi dell’ondata di maltempo di luglio e agosto, fino alle sfide cui la chiesa locale è chiamata, la prosecuzione cioè del percorso delle collaborazioni pastorali e «il rinnovamento dell’iniziazione cristiana».

Il Friuli ferito dal maltempo

Dal piazzale del santuario, ancora una volta basilica a cielo aperto – centinaia i fedeli l’hanno raggiunto a piedi da Carraria di Cividale –, si è alzata l’implorazione dell’arcivescovo di Udine, monsignor Andrea Bruno Mazzocato, che, compiuti da pochi giorni 75 anni, ha inviato la propria lettera di dimissioni alla Nunziatura apostolica, che papa Francesco deciderà se accettare o meno.

«Affidiamo alla protezione di Maria il nostro Friuli, di recente provato da violente calamità atmosferiche che hanno causato gravi danni e forti apprensioni», ha detto l’arcivescovo.

Le collabborazioni pastorali

«Come ogni anno – ha proseguito monsignor Mazzocato – rivolgiamo una particolare e intensa supplica alla Madonna per la chiesa diocesana, che sta portando avanti progetti impegnativi e promettenti.

Agli inizi di ottobre riprenderò la visita pastorale con cui mi propongo di sostenere e incoraggiare le collaborazioni pastorali, avviate da pochi anni.

Dalle trenta tappe finora compiute ho ricavato un sentimento di consolazione e di speranza.

Negli incontri del sabato con gli operatori pastorali ho respirato fede sincera e amore per la propria comunità; confortante, poi, è stato constatare come gli amministratori comunali e gli altri rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni abbiano apprezzato il progetto, rendendosi disponibili a camminare assieme. La nuova impostazione della diocesi sta dunque mettendo radici nelle nostre comunità».

La sfida del cambiamento

In parallelo si sviluppa l’obiettivo del rinnovamento dell’iniziazione cristiana, che la chiesa, ha sottolineato monsignor Mazzocato, «ha continuato ininterrottamente a proporre nei secoli» e che «costituisce tuttora la parte principale dell’attività pastorale», ma se questo resta «l’asse portante» della missione ecclesiastica, c’è l’esigenza di una rivisitazione delle forme – di un ammodernamento, insomma – dell’evoluzione della società e della mentalità.

«È il programma – ha concluso l’arcivescovo – che consegno alle collaborazioni pastorali».