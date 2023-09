Furto nell’azienda edile: colpo da 30 mila euro

Hanno rotto il vetro di una porta antipanico. E da lì sono riusciti a entrare nel magazzino della Flusystem, in via Cussignacco, facendo razzia di climatizzatori, box doccia, tubi, raccordi. Insomma, di ogni genere di materiale che si può trovare nel capannone di un’azienda che opera nell’edile e nell’idraulica.

Un colpo che, secondo una preliminare stima del titolare, Tiziano Flumino, può valere «tra i 25 e i 30 mila euro».

La ditta è rimasta chiusa per ferie per tre settimane, dalla vigilia di Ferragosto a lunedì scorso.

Alla riapertura Flumino e i suoi collaboratori si sono resi conto del raid ladresco: «Eppure in queste settimane di chiusura sono venuto puntualmente in ufficio, per sbrigare piccole pratiche. Non ho mai avuto necessità di entrare in magazzino, quindi non saprei collocare temporalmente il furto».

L’imprenditore ha formalizzato la propria denuncia, presentandosi ai carabinieri di Pavia di Udine.

Una volta che, nei prossimi giorni, i responsabili dell’azienda avranno completato l’inventario, il volume dell’ammanco sarà più chiaro.

«Hanno portato via sicuramente diversi condizionatori e box doccia, ma anche elementi come tubi e raccordi in plastica e non solo – spiega Flumino –. Hanno utilizzato dei carrelli per raggiungere il mezzo su cui si sono allontanati»: un camion, a giudicare dalla quantità di oggetti asportati.

«Alcuni carrelli li abbiamo trovati ancora pieni di materiale, forse sono scappati dopo essere stati disturbati da qualcosa o qualcuno», aggiunge il titolare.

Nella loro furia i ladri hanno danneggiato diversi piatti doccia, un box doccia e divelto uno scaffale.

Non è la prima volta che i malviventi colpiscono l’azienda, attiva in via Cussignacco dal 2006: otto anni fa il capannone era stato ugualmente preso di mira dai ladri, che più di recente avevano tentato il furto senza riuscire a metterlo a segno.