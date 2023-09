Jeep, cingolati e artiglierie: Open Day 2023 trasforma l’ex caserma Patussi in una sfilata di rari mezzi militari

TRICESIMO. Torna sabato 9 e domenica 10 settembre si ripropone l’appuntamento con la manifestazione “Open Day”, in programma dalle 9 alle 19 negli spazi dell'ex caserma Sante Patussi di Tricesimo, sede operativa dell'Associazione cingoli e ruote per conoscere la storia Aps (Crcs Aps).

Un'iniziativa organizzata dall'associazione friulana con l’intento di far conoscere il patrimonio tecnico e culturale del motorismo storico militare.

Durante i due giorni dell’evento verranno esposti e movimentati numerosi mezzi militari storici (jeep, moto, camion, cingolati, autoblinde e artiglierie) provenienti dalle diverse collezioni private dei soci dell'associazione e dell’Esercito, alla presenza di numerosi rievocatori del periodo Seconda Guerra mondiale, una esposizione di materiale di velivoli abbattuti in Friuli, modellistica militare e un mercatino di Militaria per gli appassionati del settore.

Presenti alla manifestazione, in esclusiva per la nostra regione, alcuni veicoli cingolati appartenenti al Museo delle Forze Armate 1914-1945 di Montecchio Maggiore (VI) tra i quali un rarissimo carro armato alleato Sherman Firefly.

Quest’anno ospite della manifestazione anche il Gruppo 835 di Fiume Veneto con le celebri riproduzioni in scala di locomotive a vapore ed elettriche, per la gioia non solo dei bambini.