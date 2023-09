Morto Felice Pellegrini, era uno dei titolari della falegnameria di Castions di Zoppola

ZOPPOLA. È mancato, a 86 anni, Felice Pellegrini, storico titolare – assieme ai fratelli Marcello e Giovanni – dell’omomina azienda di Castions di Zoppola. «La famiglia Pellegrini, i collaboratori e gli amici stretti annunciano con grande tristezza la scomparsa di Felice Pellegrini, figura storica dell’omonima azienda e persona molto stimata nel comune di Zoppola – ha fatto sapere la famiglia –. Nato il 19 ottobre 1936, ha partecipato assieme ai fratelli Marcello e Giovanni alla crescita della Falegnameria Pellegrini, fondata nel 1930 dal papà Vittorio. Il 13 luglio di quest’anno aveva festeggiato con Alida il sessantesimo anniversario di matrimonio. Rimarranno impressi nei nostri ricordi la sua infinità bontà, il suo perenne ottimismo, il suo sorriso così sincero, la passione per il lavoro e l’amore per la famiglia, riponendo in particolare un profondo affetto per i tre nipoti e tre pronipoti».

La cerimonia funebre si svolgerà sabato 9 settembre, alle 16, nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo di Castions di Zoppola, mentre il rosario è stato fissato per venerdì 8 settembre, alle 19, sempre nella chiesa parrocchiale della frazione del comune zoppolano.