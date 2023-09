Si scontrano un’auto e un camper, quattro feriti: uno è grave

SPILIMBERGO. Quattro persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale, accaduto nella tarda mattinata di venerdì 8 settembre lungo la regionale 464, tra Spilimbergo e Sequals.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati i carabinieri) si sono scontrati una auto e un camper. Dinamica al vaglio, ma pare si tratti di un impatto di tipo frontale e laterale.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Maniago che è giunta dopo pochi minuti poiché era già in transito in zona, l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Sequals, e l'elisoccorso. Hanno attivato i vigili del fuoco che hanno operato in sinergia con il personale sanitario.

Una persona è stata trovata incastrata nell’abitacolo. Tre persone sono riuscite a uscire autonomamente, due hanno rifiutato il trasporto. Sono state controllate sul posto.

Un uomo di circa 70 anni di età è stato preso in carico dal personale medico infermieristico ed è stato trasportato in volo all'ospedale di Cattinara con ferite piuttosto serie.

Il conducente della vettura, un settantenne, è stato trasportato all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone con l'ambulanza in codice giallo.