Cambio all’8º alpini della Julia: Colussi cede il comando a Rivi

VENZONE. L’Ottavo alpini ha un nuovo comandante. Nella caserma “Manlio Feruglio” di Venzone, sede del reggimento, c’è stata la cerimonia di avvicendamento tra il colonnello David Colussi e il parigrado Lorenzo Rivi proveniente dallo Stato Maggiore dell’Esercito.

46 anni, il nuovo comandante è nato a Porto Valtravaglia in provincia di Varese; sposato, ha due figlie.

Alla cerimonia, presieduta dal comandante della Brigata alpina Julia, generale di brigata Franco Del Favero, hanno partecipato numerose autorità militari, politiche e civili, nonché le Associazioni combattentistiche e d’arma a testimonianza del sentito legame tra l’ente, le associazioni del territorio e la cittadinanza.

Il colonnello Colussi, nel suo indirizzo di saluto, ha espresso gratitudine e apprezzamento al proprio personale per la passione e la professionalità con cui ha portato a termine, negli ultimi due anni, i numerosi impegni istituzionali.

In particolare gli uomini e le donne del reggimento hanno partecipato all’operazione Strade sicure nelle città di Torino, Milano, Bergamo, Brescia, Aosta e Tarvisio, a numerosi eventi addestrativi tra cui è certamente doveroso annoverare l’esercitazione Vertigo 2022, intensa attività interforze e multinazionale mirata a verificare le capacità delle unità delle truppe alpine dell’Esercito di muovere e combattere in un ambiente caratterizzato da forte sviluppo verticale.

Il colonnello Colussi ha voluto inoltre ricordare la forte sinergia dell’8º alpini con le istituzioni locali sempre a sostegno della popolazione e della comunità. Ora Colussi andrà a ricoprire un nuovo incarico al Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell’Esercito.

«Un saluto e un ringraziamento al colonnello Colussi per il suo operato in questo nostro territorio, dove il suo impegno e la sua capacità di dialogo con le istituzioni locali e i cittadini lasciano il segno di una presenza che non sarà dimenticata». Queste le parole dell’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli a margine della cerimonia.

Come ha spiegato l’esponente della Giunta Fedriga, per il popolo friulano l’orgoglio e l’appartenenza a una storia – in cui i momenti di difficoltà, grazie al lavoro e al sacrificio, si sono trasformati in modelli di crescita sociale ed economica – si declinano anche in un forte legame con gli Alpini, i cui valori sono stati ben testimoniati dal periodo di comando del colonnello Colussi a Venzone.

Gratitudine e riconoscenza verso il colonnello Colussi sono i sentimenti che Roberto Novelli, consigliere regionale di Forza Italia, ha inteso esprimere. «Colgo l’occasione per accogliere e augurare un buon lavoro al colonnello Lorenzo Rivi», ha aggiunto ricordando poi «quanto gli alpini simboleggino valori irrinunciabili per il Friuli e, aggiungo, per Cividale, che fino al 2016 ha avuto il privilegio di ospitare la Brigata Julia alla caserma Francescatto».

Novelli ha infine sottolineato «quanto il colonnello Colussi abbia interpretato il ruolo dimostrando reale attaccamento per il territorio e grande rispetto e apprezzamento per la comunità regionale. Tengo a ringraziarlo personalmente per quanto ha saputo fare in questi anni.

Il rapporto tra alpini e Friuli resta speciale, profondo e autentico anche grazie a chi sa calarsi nella nostra realtà con questa passione e questa attenzione alla nostra identità culturale. Nel caso specifico il colonnello Colussi giocava in casa e lo ha fatto nel migliore dei modi».