Prende fuoco l’impianto fotovoltaico sul tetto di una palazzina, intervengono i vigili del fuoco

CORDENONS. Sono dovuti intervenire in forze i vigili del fuoco, nel primo pomeriggio di sabato 9 settembre, per scongiurare il rogo del tetto di una palazzina di via Esperanto, a Cordenons.

Per domare il fuoco divampato dall’impianto fotovoltaico che si trova sulla copertura dell’edificio, i pompieri sono giunti sul posto con tre mezzi dalla centrale di Pordenone e due di supporto provenienti da Spilimbergo, tra cui le autobotti e un’autoscala, necessaria per operare a quell’altezza.