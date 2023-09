Scontro tra un’auto e una moto: due feriti

BUTTRIO. Scontro tra un’auto e una moto, attorno alle 12.30 di sabato 9 settembre a Buttrio, lungo la strada regionale 56. L’incidente è avvenuto di fronte allo stabilimento Danieli. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, l’impatto sarebbe avvenuto a seguito della mancata precedenza da parte del veicolo che usciva dal parcheggio dell’azienda.

I soccorritori prestano le prime cure ai feriti

Entrambe le persone che si trovavano in sella alla moto sono state sbalzate a terra, riportando ferite che ne hanno reso necessario il trasporto in ospedale, al Santa Maria della Misericordia di Udine, dove sono state accolte in condizioni giudicate di media gravità: una è stata trasportata in elicottero, l’altra in ambulanza.

Sul posto sono giunti l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Udine e l’elisoccorso, attivati anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e dell’area interessata dall’incidente e le forze dell’ordine.