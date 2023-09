Scontro tra due auto, feriti i conducenti

Due persone sono state soccorse dal personale medico infermieristico, intorno alle 9 di sabato 9 settembre, per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato lungo la ex provinciale 75, nel territorio comunale di Latisana, in via Lignano Nord, in prossimità del sottopasso che porta alla ferrovia.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (sono stati attivati anche i carabinieri della Compagnia di Latisana) si sono scontrate due vetture.

Le persone che si trovavano all'interno degli abitacoli sono riuscite a uscire autonomamente dai mezzi.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Latisana e l'automedica. Hanno attivato la forza pubblica e i vigili del fuoco. Le due persone che sono state prese in carico dal personale medico infermieristico e che poi sono state trasportate all'ospedale di Latisana in codice giallo, stabili.