Esplode pneumatico di un camper che causa una catena di incidenti: sette persone coinvolte

GEMONA. Sette persone sono rimaste coinvolte in un incidente che si è verificato poco dopo le 10 di domenica 10 settembre lungo la carreggiata sud dell'autostrada A23, tra gli svincoli di Gemona e Udine Nord.

Secondo una prima ricostruzione, a innescare la carambola sarebbe stato il conducente di un camper con targa straniera, che probabilmente dopo l'esplosione di uno pneumatico ha perso il controllo del mezzo, finendo contro il guardrail.

Coinvolte anche un'auto, che probabilmente si trovava in fase di rientro da un sorpasso e il cui conducente non si è avveduto del mezzo fermo in mezzo alla carreggiata, e due moto, che a loro volta si sarebbero scontrate con la vettura.

Il conducente del camper è stato trasportato in ospedale a Udine con l'elicottero del soccorso sanitario, mentre i motociclisti e gli occupanti dell'auto hanno riportato soltanto lievi escoriazioni, medicate sul posto dal personale medico e infermieristico arrivato sul posto assieme ai vigili del fuoco del Distaccamento di Gemona e quelli di San Daniele, che a lungo hanno operato per mettere in sicurezza il luogo dell'incidente. Inevitabili i disagi alla circolazione, con una coda di oltre nove chilometri che si è formata a ridosso del tratto dell'incidente.

Per un breve periodo la concessionaria autostradale ha disposto le uscite obbligatorie a Gemona Osoppo e Carnia.