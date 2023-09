Lascia lo zainetto nell’auto che non chiude: glielo rubano. Dentro c’erano 7.500 euro

TARCENTO. Una dimenticanza. O forse un eccesso di fiducia, che le è costato però carissimo.

Una pensionata di 64 anni, originaria della Serbia e residente a Tarcento, ha denunciato nel pomeriggio di sabato 9 settembre il furto del proprio zainetto, che poco prima aveva lasciato all’interno della sua auto, una Toyota Aygo, parcheggiata in via Dante Alighieri. All’interno della sacca, oltre ai documenti, erano custoditi 7.500 euro in contanti.

I ladri non hanno avuto neppure bisogno di forzare le chiusure o danneggiare l’utilitaria, visto che la stessa donna ha ammesso di non aver chiuso a chiave le portiere. Sul caso indagano ora i carabinieri di Tarcento.