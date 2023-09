Ragazza ha un malore in mare, il bagnino la vede e la soccorre

LIGNANO. Una ragazza di vent’anni, originaria di Ponte di Piave, in provincia di Treviso, si è sentita male nella tarda mattinata di domenica 10 settembre mentre nuotava nelle acque davanti all’ufficio 3 di Lignano Pineta.

A notare la giovane in difficoltà è stato - attorno alle 12.30 - un addetto al salvataggio in servizio: dalla sua postazione di osservazione ha visto la ragazza aggrappata a uno dei pali delle acque sicure e si è subito tuffato per riportarla a riva.

È stata soccorsa da alcuni medici, bagnanti e clienti dello stabilimento: priva di sensi, respirava però normalmente.

La ventenne è stata quindi portata in ospedale per accertamenti a bordo di un’ambulanza.

Il personale sanitario (giunto da Latisana in questo caso) è intervenuto anche in un condominio di via Timavo, sempre a Lignano, poco dopo le 13, dove un anziano si è sentito male probabilmente a causa di un problema cardiaco. Sul posto anche un’automedica della Sogit di Lignano.