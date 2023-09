Lite in una casa, arrivano i carabinieri: sequestrati 519 proiettili, due denunciati

SEDEGLIANO. I carabinieri sono intervenuti su richiesta di una 39enne, di origini straniere, che nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 settembre aveva segnalato una lite in famiglia in un’abitazione della zona via Manzoni, a Sedegliano.

Al loro arrivo i carabinieri non si sono fermati alle operazioni di rito, ispezionando anche l’abitazione dove si era verificato il fatto, rinvenendo 519 proiettili calibro 9.

Per il possesso delle munizioni sono stati denunciati la figlia della donna, una ventenne, e il convivente della 39enne, un uomo originario di San Daniele, classe 1959. I proiettili sono stati sequestrati dai militari dell’Arma.