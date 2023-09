Ripreso dalle telecamere mentre ruba uno zaino in un’auto: ladro denunciato

TARCENTO. I carabinieri lo hanno individuato grazie alle telecamere poste nelle vicinanze del luogo in cui è avvenuto il furto e, una volta fermato, nei suoi confronti è scattata una denuncia a piede libero.

Così è finito nei guai un 33enne, originario della Russia e che attualmente abita nel territorio di Tarcento, ma di fatto senza fissa dimora.

L’uomo, secondo gli investigatori dell’Arma, sarebbe responsabile della sparizione dei 7.500 euro che erano in uno zaino lasciato in un’automobile. Il furto risale al pomeriggio di sabato 9 settembre.

Nell’occasione, una pensionata originaria della Serbia e residente nella zona di Tarcento, per una dimenticanza o, forse, per un eccesso di fiducia, aveva lasciato uno zainetto con dentro un’ingente somma di denaro in contanti all’interno della sua auto, una Toyota Aygo che – stando agli elementi raccolti fino ad ora dai carabinieri – era stata lasciata in sosta, aperta, in via Dante Alighieri.