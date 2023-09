Incidente con la moto, feriti due giovani. Uno è grave

PALAZZOLO DELLO STELLA. Due motociclisti ventenni, un ragazzo e una ragazza, sono rimasti feriti in un incidente stradale accaduto poco dopo la mezzanotte di martedì 12 settembre a Palazzolo dello Stella, lungo la statale 14.

Secondo una prima ricostruzione non ci sarebbero altri mezzi coinvolti: il giovane che guidava la moto avrebbe perso il controllo della due ruote, cadendo rovinosamente sull’asfalto.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente San Giorgio di Nogaro e quella proveniente da Latisana, e l'elisoccorso (atterrato sul campo sportivo di Muzzana). Hanno attivato i carabinieri e i vigili del fuoco di Latisana.

I due giovani sono stati presi in carico dal personale medico infermieristico: la ragazza è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Udine con l'ambulanza, il ragazzo è stato trasportato in volo, in condizioni che apparivano gravi, sempre al Santa Maria della Misericordia.