Auto si schianta in un fossato, gravi due ragazzi

PORCIA. Un grave incidente è avvenuto mercoledì 13 settembre, in via Prata a Porcia, in località Rondover. Poco dopo le 20.30 un’auto che viaggiava in direzione Prata è uscita di strada, finendo in un fosso e impattando violentemente contro la spalletta di cemento che delimita l’ingresso a un’abitazione.

Serie le condizioni dei due occupanti della vettura, un ragazzo e una ragazza.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, due ambulanze ed è stato attivato l’elisoccorso regionale. I rilievi della polizia saranno utili a ricostruire la dinamica dell’incidente: secondo alcune testimonianze alla base della fuoriuscita potrebbe esserci un sorpasso.

Una strada, quella che collega Rondover e Prata, già teatro in passato di altri incidenti.