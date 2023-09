I proprietari escono di casa, i ladri entrano in azione: furto da 20 mila euro

BASILIANO. Ennesimo furto nella zona del Medio Friuli, particolarmente preso di mira dai ladri nelle ultime settimane. Martedì 12 settembre i malviventi hanno colpito in un’abitazione di via Paolo VI, approfittando dell’assenza degli inquilini: hanno forzato una finestra e, una volta guadagnato l’interno, hanno messo a soqquadro le stanze, riuscendo a portare via monili d’oro e orologi per un valore complessivo stimato in 20 mila euro.

Ad accorgersi del furto è stata la proprietaria dell’immobile, una volta rincasata, attorno alle 22.30.

Il raid ladresco - secondo la testimonianza della donna, una cinquantunenne - dovrebbe essere stato perpetrato tra il pomeriggio e la serata. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri di San Daniele che ora indagano sul caso per tentare di risalire ai responsabili.