Scontro tra un’auto e un furgone: quattro feriti, due sono minorenni

LATISANA. Quattro persone, due delle quali minorenni, sono rimaste ferite in un incidente accaduto nella tarda mattinata di mercoledì 13 settembre lungo la strada regionale che collega Pertegada e Lignano.

Un furgone Peugeot e una Volvo con targa straniera (a bordo della quale viaggiava una famiglia) si sono scontrati: stando a una prima ricostruzione il furgone ha colpito la vettura all’altezza della portiera sul lato guida.

A chiarire esattamente la dinamica saranno le testimonianze raccolte dalla Polizia locale di Latisana, intervenuta sul posto con due pattuglie per i rilievi dell’incidente.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, è stato attivato anche l’elicottero del soccorso sanitario. Quattro persone, tra cui due bambini, sono stati trasportati a bordo delle ambulanze all’ospedale di Latisana per gli accertamenti del caso, tutte in condizioni non gravi.