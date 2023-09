Udine aderisce alla settimana europea della mobilità sostenibile: c'è anche il Park(ing) Day

Si rinnova, anche a Udine, l’appuntamento annuale con la settimana europea della mobilità sostenibile-Sems, voluta e promossa dalla Commissione Europea già nel 2002 e ormai capillarmente celebrata in tutta Europa e non solo, grazie agli enti pubblici nazionali e locali che sostengono questa visione di una mobilità sociale con meno impatto acustico, ecologico e spaziale nelle rispettive società. A Udine, dal 16 al 22 settembre, saranno proposti appuntamenti di sensibilizzazione e informazione sul tema che hanno ottenuto il patrocinio e il sostegno del Comune di Udine e di privati disposti a dare un volto nuovo e sostenibile alla mobilità cittadina. In prima fila c’è l’associazione locale di Fiab Udine “aBicitUdine”, che organizzerà diversi appuntamenti (https://abicitudine.it/news/news-e-gite/). In evidenza tra le varie iniziative, quella di sabato 16 settembre, la manifestazione Park(ing) Day che, come hanno ricordato il presidente di Fiab Udine, Alberto Deana, e l’assessore comunale a viabilità, lavori pubblici e verde pubblico, Ivano Marchiol, è stata ideata soprattutto per restituire ai cittadini, almeno per un giorno, un po’ di spazio urbano altrimenti destinato a parcheggi, usandolo per socializzare e per informare.

