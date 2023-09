Arrivano in Italia i nuovi vaccini anti-Covid: ecco a chi vanno somministrati

I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) hanno raccomandato la vaccinazione contro il Covid-19 con vaccino aggiornato a tutte le persone con più di 6 mesi che non abbiano ricevuto una vaccinazione Covid negli ultimi due mesi. I nuovi vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna saranno disponibili già questa settimana. «La vaccinazione rimane la migliore protezione contro il ricovero e la morte legati a Covid-19.

La vaccinazione riduce anche la possibilità di subire gli effetti del long-Covid», spiegano sul proprio sito i Cdc che ricorda che «ricevere un vaccino aggiornato può ripristinare la protezione e fornire una protezione migliorata contro le varianti attualmente responsabili della maggior parte delle infezioni».

Confermata anche la sicurezza dei vaccini: «A oggi, centinaia di milioni di persone hanno ricevuto un vaccino contro il Covid-19 in tutta sicurezza grazie al più intenso monitoraggio della sicurezza nella storia degli Stati Uniti», concludono. «Abbiamo più strumenti che mai per prevenire gli esiti peggiori del Covid-19. I Cdc raccomandano la vaccinazione Covid-19 aggiornata per tutti coloro che hanno più di 6 mesi per proteggere meglio te e i tuoi cari», dice in una nota la direttrice dei Cdc Mandy Cohen.

Intanto in Italia Il «Board del Calendario per la vita» - costituito dalla Società italiana d'Igiene, Medicina preventiva e Sanità pubblica, Società italiana di Pediatria, Federazione italiana medici pediatri e dalla Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg) – ha redatto le raccomandazioni per la campagna di vaccinazione per l'autunno-inverno.

In accordo con la circolare ministeriale dello scorso 14 agosto, il Calendario raccomanda la somministrazione di una dose di vaccino anti Sars-CoV-2 di nuova formulazione, contenente XBB.1.5, a partire dall'autunno a tutta la popolazione di età superiore ai 60 anni, ai soggetti di oltre 6 mesi affetti da patologie croniche e da situazioni di immunocompromissione che comportano un aumentato rischio di malattia grave, alle donne in gravidanza e agli operatori sanitari non immunizzati negli scorsi 12 mesi.

La disponibilità dei cicli di base e dei richiami annuali deve essere garantita, in ogni caso, su richiesta dei cittadini, in accordo con il proprio medico di famiglia o pediatra di libera scelta, per minimizzare le conseguenze del Covid-19.

L'uso di diverse tipologie e formulazioni vaccinali è cruciale - avvisano dal Calendario per la vita - per garantire una copertura vaccinale ampia e mirata, gestire le sfide legate alla fornitura e distribuzione dei vaccini, nonché per facilitare un'adeguata adesione alla vaccinazione contro Sars-CoV-2».

Una campagna di vaccinazione estesa, nell'autunno 2023, con un'alta adesione tra gli over 60, secondo le stime europee, «potrebbe ridurre dal 21% al 32% il totale dei ricoveri per Covid-19 fino alla fine di febbraio 2024». Tale strategia, però, avrebbe successo solo a fronte di un'alta adesione alla campagna di vaccinazione autunnale.

Sulla possibilità che il vaccino venga offerto a tutti e gratuitamente «ancora non ci abbiamo ragionato», dice il ministro della Salute, Orazio Schillaci.