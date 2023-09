tribunale di Pordenone

Processo sulle carni destinate alla produzione di prosciutti Dop San Daniele: 18 assoluzioni

Stessa sentenza per le relative aziende. Per altri quattordici imputati, anche loro assolti dalle accuse di frodi in commercio e contraffazioni di marchio circa l'avvio alla macellazione di partite di suini, il processo prosegue solo per contestazioni relative ad altri marchi