Maratonina di Udine, tre giorni di festa e sport

Udine torna capitale della corsa con la Maratonina. Tre giorni di festa all’insegna dello sport con un’attenzione particolare alla sostenibilità. Il conto alla rovescia è iniziato: si parte venerdì con la Salita del castello a partire dalle 18. 30, sabato spazio ai più piccoli con la Minirun alle 16 e l’ormai classica Corsa con il cane alle 16. 45 per arrivare al gran finale di domenica con la Maratonina al via alle 9. 30 e la StraUdine alle 10. 35.

Aggregazione

«Il nostro obiettivo è quello di diffondere lo sport ad ogni livello – spiega il presidente dell’associazione Maratonina udinese, Paolo Bordon –, favorendo così occasioni di incontro fra più generazioni: in questa logica vengono proposte la MiniRun, la Corsa con il cane e la StraUdine, sempre molto apprezzate proprio perché alla portata di tutti e dunque aggreganti».

Ambiente

L’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità che era già stata manifestata in passato ora vuole diventare un tratto distintivo della manifestazione. Per la prima volta la Maratonina si presenta in veste ecologica, per avvicinarsi all’impatto zero: ecosostenibili, per esempio, saranno le sacche gara che verranno distribuite agli atleti, in cotone; compostabili i bicchieri e tutto il materiale (inclusi piattini e posate) che sarà utilizzato nei ristori lungo il percorso. In collaborazione con Net, inoltre, verrà sensibilmente potenziata la dotazione di contenitori per lo smaltimento dei rifiuti, per evitarne lo spargimento nelle aree che registreranno presenza di pubblico.

La salita del castello

Ad aprire la tre giorni venerdì alle 18. 30 è una gara a cronometro che vedrà competere 30 atlete donne e 30 atleti uomini su un tracciato breve ma molto impegnativo, con partenza da piazzetta Lionello e arrivo nella suggestiva cornice del piazzale del castello. Ogni atleta partirà a un minuto di distanza dal suo predecessore. Alla Salita del castello Autotorino si può correre esclusivamente su invito dell’associazione Maratonina udinese.

Minirun

Sabato sarà il giorno delle gare non competitive: si inizierà con la MiniRun Despar (via alle 16 da piazza Libertà, dove è fissato anche il traguardo), per proseguire con la Corsa con il Cane Città Flora: la sfida con gli amici a quattro zampe comincerà alle 16. 45, sempre con avvio e arrivo in piazza Libertà. Entrambi gli eventi saranno animati da Luca Ferri, di Anà-Thema Teatro. Le iscrizioni si possono effettuare fino a un’ora prima dell’inizio delle gare nella casetta in legno posizionata in via Mercatovecchio. Alle 18, infine, sotto la loggia del Lionello verrà presentato il libro “Un miglio al giorno. La prima maratoneta”, di Silvia Pillin, la prima donna ad aver corso la Maratona di Boston: l’incontro inizierà subito dopo le premiazioni della MiniRun.

La mezza maratona

La Maratonina Internazionale Città di Udine partirà domenica alle 9. 30 da piazza I Maggio, di fronte all’istituto Sello, e arriverà come lo scorso anno in via Vittorio Veneto. Gli atleti iscritti sono già più di 900. Si può ritirare pettorale e pacco gara nel gazebo sabato dalle 9 alle 20 (ultimo giorno utile per iscriversi) e domenica dalle 7. 30 alle 8. 45. Commenterà la gara lo speaker Paolo Mutton.

Il percorso

I corridori, già 900 gli iscritti, attraverseranno piazza I Maggio (in senso nord-sud, costeggiando il colle) e imboccheranno poi via Treppo, proseguendo per via Caneva, viale Trieste, piazzale D’Annunzio, via Gorghi, via Savorgnana, via Cavour, piazza della Libertà, via Manin. Ci sarà a quel punto un secondo passaggio su piazza I Maggio, per puntare su piazzale Osoppo, da via Volontari della Libertà si andrà verso piazzale Chiavris e da lì i corridori si dirigeranno verso la rotatoria di via Cotonificio. Fra le tappe successive i piazzali XXVI Luglio, Cella, Unità d’Italia, della Repubblica, Oberdan, Del Din; si arriverà infine in Largo delle Grazie: l’ultimo tratto toccherà ancora piazza I Maggio, piazza Patriarcato e via Piave, per tagliare il traguardo in via Vittorio Veneto.

La StraUdine

Alle 10. 35 di domenica prenderà il via, da piazza I Maggio, la StraUdine Città Fiera e Mega Intersport (traguardo in via Vittorio Veneto): le iscrizioni (al costo di 12 euro) saranno possibili fino a un’ora prima dello start, nella casetta in legno in via Mercatovecchio. L’itinerario sarà un po’ più lungo del consueto – una decina di chilometri – per coinvolgere maggiormente la città.