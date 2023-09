Scontro con un’auto: motociclista ferito

CODROIPO. Moto contro un’auto. Una persona è stata soccorsa dal personale medico infermieristico, nel primo pomeriggio di giovedì 14 settembre, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato a Codroipo, lungo viale Venezia.

Per cause al vaglio delle forze dell'ordine si sono scontrati una moto e una vettura: serie le ferite riportate nell’impatto dalla persona che si trovava in sella alla motocicletta.

Sul posto sono intervenuti l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso, attivate anche le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

Dopo le prime cure ricevute sul posto, la persona rimasta ferita è stata trasportata in elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stata accolta con traumi e ferite giudicati di media gravità.