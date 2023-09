Oltre trenta migranti fermati in strada ad Amaro: avviate le procedure per l’identificazione

AMARO. Ad avvistare il gruppo, in strada, sono stati alcuni automobilisti che, visto l’elevato numero delle persone in questione, hanno informato le forze dell’ordine.

Un folto gruppo di migranti è stato intercettato nella mattinata di venerdì 15 settembre nella zona di Amaro dai carabinieri di Venzone che, verso le 9, dopo aver ricevuto le segnalazioni di alcuni automobilisti di passaggio, hanno raggiunto gli stranieri all’altezza del ponte sul Fella, tra gli abitati di Amaro e Venzone: erano 36 in tutto e procedevano lungo la strada, camminando in piccoli gruppi.

Gli stranieri sono stati accompagnati in caserma, dove sono stati assistiti prima di avviare le procedure per l’identificazione. Tutte le persone in questione, come da protocollo, saranno sottoposte anche ai controlli sanitari.