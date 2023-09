Camion perde il carico mentre percorre una rotatoria: tronchi di legno finiscono in un parcheggio

VILLA SANTINA. Un camion che stava trasportando tronchi di legno, nel primo pomeriggio di venerdì 15 settembre, ha perso parte del carico mentre era impegnato nella manovra per attraversare una rotatoria nel territorio comunale di Villa Santina, lungo la strada statale 52.

Nell’incidente nessuno è rimasto ferito. Buon parte del legname, tuttavia, si è riversato nell’area di sosta antistante il negozio Bernardi (ora chiuso).

Sul posto per i rilievi è intervenuto il personale della polizia locale della Comunità di montagna della Carnia. impegnati anche i vigili del fuoco di Tolmezzo per la rimozione del materiale e la messa in sicurezza della sede stradale.