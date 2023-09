Urtato da un’auto mentre cammina, giovane ferito

UDINE. Un uomo di 26 anni è stato investito da un’auto nel tardo pomeriggio di venerdì 15 settembre in viale Trieste. L’incidente, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Buttrio.

Subito sono scattati i soccorsi: il 26enne ha riportato ferite lievi ed è stato sottoposto a tutti gli accertamenti medici dagli operatori sanitari. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.