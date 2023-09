Vecchi capannoni trasformati in alloggi abusivi e centrali dello spaccio: controlli a tappeto nella notte

UDINE. Controlli a tappeto, nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 settembre, nelle aree ferroviarie tra via Buttrio e via Giulia a Udine. L’attenzione su quelle zone, come aveva spiegato nei giorni scorsi il prefetto Massimo Marchesiello, è alta in quanto la cittadinanza negli ultimi mesi ha ripetutamente segnalato continui accessi abusivi ed episodi di spaccio.

Numerose pattuglie delle forze dell’ordine hanno effettuato verifiche nel comprensorio, anche con il supporto di unità cinofile.

Nell’area in questione ci sono tanti fabbricati abbandonati nei quali, ogni notte, trovano riparo persone in difficoltà che, per un motivo o per l’altro, perché non rientrano nei programmi di accoglienza o perché si muovono nell’illegalità, vivono ai margini della società. Si arrangiano come possono, dormendo su cartoni o vecchi materassi, tra rifiuti di ogni genere.