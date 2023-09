Allarme truffe, il Cro mette in guardia: «Attenti a chi chiede soldi col nostro nome»

Fanno breccia sulla sensibilità delle persone nei confronti dei malati per raggirarle. I truffatori non si fanno scrupolo nemmeno di utilizzare il nome del Centro di riferimento oncologico di Aviano per arrivati ai propri scopi.

A dare l’allarme è lo stesso Cro, che ha pubblicato un avviso sui propri canali social, dopo che la direzione del centro si è rivolta anche alle forze dell’ordine.

«Negli ultimi giorni, ci sono stati segnalati post su Facebook che, sfruttando illecitamente il nome e l’immagine di professionisti del nostro istituto – si legge sul post –, puntano a pubblicizzare servizi/prodotti che nulla hanno a che fare con il Cro! Dell’attività sono già state informate le forze dell’ordine. Vi invitiamo a diffidare di qualsiasi informazione che non provenga dai nostri canali ufficiali, in quanto si tratta chiaramente di una truffa».

Non è per altro la prima volta che il nome del Cro viene speso dai truffatori. Qualche anno fa, a San Donà di Piave, arrivarono chiamate di una non meglio identificata associazione “Cro di Aviano per le cure” che chiedeva 300 euro – ovviamente in contanti – per sostenere l’attività a favore dei bambini in cura e delle loro famiglie.

Chiunque voglia sostenere l’istituto può invece ricorrere a canali ufficiali: da versamenti direttamente a favore del Cro oppure aiutando la via di Natale, la onlus che da sempre sostiene i pazienti ricoverati e i famigliari, anche con la insostituibile casa.