Auto contro moto: un ferito grave

PALMANOVA. Un ferito grave: è il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella mattinata di sabato 16 settembre lungo la regionale 252, appena fuori Palmanova, che ha coinvolto una moto e una auto. A restare ferita nello scontro tra due mezzi, avvenuto per cause ancora da accertare, la persona in sella alla due ruote.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso che ha trasportato in volo il ferito all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per tutti i rilievi del caso.