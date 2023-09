Competenze ed eccellenze: Mits Academy fucina di giovani talenti dell'industria 4.0

UDINE. «In un contesto di continua crescita verso la frontiera del 4.0, dove l'industria manifatturiera svolge un'azione trainante del sistema regione e Paese, assumono un ruolo decisivo per le imprese, competenze ed eccellenze.

Elementi di non facile reperibilità che il Mits Academy, da anni, continua a garantire con la formazione che dà a studenti, che a loro volta diventano agenti di innovazione e cambiamento nelle imprese.

Grazie all'eccellenza dei formatori, che hanno saputo dare vita a una didattica del fare, laboratoratoriale, quella del “Learning by doing”, giovani ragazze e ragazzi entrano in aziende sicuramente con la necessità di crescita e di continuare a imparare, ma con competenze che spesso non sono ancora patrimonio di quelle stesse imprese.

Benedetti: "Il Mits si sta adeguando alla gestione delle nuove tecnologie"

Esistono dunque casi in cui le realtà produttive, proprio grazie all'apporto e a un diverso approccio dei tecnici superiori Mits, scoprono le possibilità di nuove metodologie applicabili alle loro produzioni.

Questa è la capacità del Mits di formare giovani eccellenze, super tecnici con le competenze necessarie per affrontare le sfide dell'industria 4.0: i fatti parlano più delle parole, questo è quello di cui hanno bisogno le imprese, questo è il Mits».

La direttrice del Mits, Ester Iannis: "La media dei voti dei giovani studenti è altissima"

È il messaggio che il presidente della Fondazione Mits e presidente di Confindustria Udine, Gianpietro Benedetti, ha rivolto ai neodiplomati e alle loro famiglie, alle imprese e alle istituzioni che sabato 16 settembre hanno preso parte, nella Torre di Santa Maria di Confindustria Udine, alla quarta edizione dell'evento “Mits day: diplomati Its e imprese si raccontano”.

Qui i neo diplomati che hanno ottenuto il massimo dei voti all'esame di Stato e le imprese che hanno affiancato studentesse e studenti nel percorso di alta formazione post diploma appena concluso (Danieli Automation spa, Cluster Comet scrl, Saiee srl, Sima spa e Esercizio macchine agricole Gregorat), hanno testimoniato le esperienze vissute seguendo le potenzialità del sistema duale (formazione in “aula” alternata a quella in impresa) che garantisce il forte collegamento e continuità tra mondo della formazione e dell'impresa, reso possibile proprio grazie ai percorsi Its.

I ragazzi del Mits: "E' un percorso molto innovativo e interessante"

Una sfida testimoniata oltre che dai protagonisti, anche da chi ha scommesso e continua a scommettere sul Mits: la Regione Fvg, con la presenza dell’assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, Alessia Rosolen e dell'assessore comunale all'Istruzione, Federico Angelo Pirone.

La cerimonia del Mits day è stata anche l’occasione per presentare alcuni dei prototipi più innovativi dei project work progettati e realizzati dai giovani per l’esame di Stato, in cui si esprimono le alte competenze multidisciplinari acquisite durante il percorso biennale post diploma nell’ambito dell’automazione avanzata, additive manufacturing e robotica.

«Sosteniamo gli Its perché crediamo in un sistema che può far crescere i giovani e farli diventare parte attiva della nostra società e perché rispondono alle esigenze di un tessuto produttivo che deve affrontare continue sfide.

Avere a fianco Confindustria e le imprese ci ha permesso di evolvere in continuazione i meccanismi attraverso i quali attrarre i giovani e rispondere alle esigenze di formazione.

Un grazie particolare va a Mits perché ogni anno ha saputo aggiungere qualcosa ai percorsi formativi, rispondendo all'appello che arriva da tutte le componenti del nostro tessuto produttivo: quest'anno, in particolare, ha attivato un percorso dedicato al turismo, una delle aree su cui continuiamo ad investire».

Lo ha affermato l'assessore regionale all'Istruzione, formazione, università, ricerca e lavoro Alessia Rosolen, intervenendo alla quarta edizione dell'evento.

Rosolen ha ricordato che il Friuli Venezia Giulia si caratterizza a livello nazionale per grandi investimenti e brillanti risultati del suo sistema Its e ha reso noto che continua l'impegno per definire ulteriori aree tecnologiche, inserendo tutto il sistema degli Its nelle offerte del diritto allo studio; rispetto all'impegno dell'Amministrazione regionale, Rosolen ha voluto rimarcare due aspetti, rivolgendosi proprio agli studenti.

«Vogliamo - ha affermato l'assessore - mettere a loro disposizione tutto ciò che il sistema nazionale di istruzione, formazione, università e ricerca ha all'attivo: non solo per contrastare l'abbandono, ma perché crediamo che conoscere il nostro sistema produttivo sia valore essenziale per compiere una scelta in maniera consapevole».

Il secondo aspetto rimarcato da Rosolen riguarda la capacità di attrazione di una regione. «Continuiamo a perdere popolazione, un calo demografico che negli ultimi trent'anni ha prodotto effetti devastanti: per contrastarlo - ha affermato l'esponente della Giunta regionale - l'Amministrazione regionale sta investendo su welfare e su risposte consistenti nella quotidianità delle persone.

La competenza e il percorso formativo che viene garantito all'interno del sistema Its è un tassello fondamentale in questo quadro e grazie alle risorse del Fondo sociale europeo e all'inserimento di nuove sedi lo rafforzeremo ulteriormente».

Infine, Rosolen ha indicato all'attenzione del folto parterre di rappresentanti istituzionali, del mondo della formazione e imprenditoriale un tema centrale, su cui è necessario l'impegno programmatorio.

«Occorre ragionare sul tema della formazione all'estero, che si lega ad un altro aspetto cruciale della nostra società, ovvero il tema dell'immigrazione, che va affrontato con la serietà che il Mits ha sempre dimostrato in questi anni», ha concluso l'assessore.