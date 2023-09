Schianto di una Freccia tricolore a Caselle, ipotesi "bird strike": che cosa è e perché è così pericoloso per gli aerei

Un 'bird strike', questa una delle cause più accreditate da fonti militari ha portato allo schianto di una Freccia tricolore a Caselle, i cui rottami hanno colpito un’auto, uccidendo una bambina di 5 anni e provocando gravi ustioni al fratellino di 9 anni e al padre. Ma di cosa si tratta e perché l’impatto fra uccelli e aerei è così pericoloso?

Il “bird strike” è il termine internazionale che in aeronautica descrive la collisione tra un aeromobile e un uccello in volo. Questi incidenti possono verificarsi quando degli stormi di uccelli entrano in contatto con diverse parti del velivolo, come le turbine dei motori, le ali o il parabrezza. Questo può causare danni significativi e rappresenta una potenziale minaccia per la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio.

Per quanto potrebbe essere piccolo il volatile, l'impatto anche con un singolo esemplare a quelle velocità può causare danni strutturali, come ammaccature o crepe, alle ali, al muso o ai motori.

E quando il mezzo si scontra con un intero stormo, i danni possono compromettere l'integrità dell'aeromobile e mettere a rischio la sicurezza del volo. L'urto di un uccello contro il parabrezza dell'aeromobile o i finestrini può causare danni o persino la rottura del vetro. Questo potrebbe compromettere la visibilità del pilota e creare una situazione di emergenza.

Ma il danno peggiore, con conseguenze spesso immediate come probabilmente in questo caso, è quello ai motori. Se un uccello viene aspirato dalla turbina, la sua presenza può causare una perdita di potenza o un malfunzionamento dei motori stessi, che può portare a una riduzione delle prestazioni o addirittura a un arresto del motore, il che può essere estremamente pericoloso, specialmente durante la fase di decollo o atterraggio.

Per prevenire il bird strike, gli aeroporti e le compagnie aeree solitamente adottano una serie di misure, come l'uso di dispositivi acustici e visivi per allontanare gli uccelli dalle piste di decollo e atterraggio.

Sono importanti anche la manutenzione delle aree circostanti, per ridurre l'attrattività per gli uccelli, e l'adozione di protocolli operativi per mitigare il rischio durante il volo. Nonostante queste precauzioni, il bird strike rappresenta comunque una sfida continua per l'industria dell'aviazione e richiede una costante vigilanza per garantire la sicurezza dei voli.

C’è anche da dire che nelle ore dell’incidente il tempo era uggioso. E così come accade prima di un temporale, gli uccelli tendono bassi, e anche questa può essere una delle ragioni dell’impatto. Nel video dell’incidente, ripreso da alcuni testimoni, si vedono uccelli volare bassi.

Non sarebbe la prima volta che degli uccelli mettono a rischio un volo a Caselle. Nella relazione 2022 dell’Enac sul Wildlife Strike, si legge che lo scalo torinese solo lo scorso anno ha registrato 42.641 movimenti con 17 impatti con volatili, con un aumento degli impatti con piccione, nonostante gli avvistamenti di questa specie in airside siano calati (da 88 mila a 20 mila) tornando ai valori del 2020.

Il gestore aeroportuale ha adottato la “Tall Grass Policy” e il “regime di impoverimento” del manto erboso, poi utilizza un sistema di dissuasione diretta in atterraggio, con mezzi da terra con sirene e luci anticollisione, che durante i test delle Frecce tricolore non era presente.

Per quest’anno era anche previsto un tavolo di lavoro sulle aree limitrofe allo scalo, si legge nel documento, “per la presentazione dei rischi emersi dallo studio annuale, ai quali si chiederà di continuare con la collaborazione nella campagna di riduzione delle attrattive esterne all’aeroporto”.

E non è neanche la prima volta che l’equipaggio delle Frecce tricolore si trova coinvolto in un bird strike. Nell’ottobre del 2002 si è sfiorata la tragedia nella base aerea di Rivolto, sede del 313° gruppo di addestramento acrobatico dell’Aeronautica militare italiana.

Un Aermacchi Mb 339 della Pattuglia acrobatica si è “piantato” in fase d'atterraggio dopo un volo d'addestramento a causa di un uccello nel motore. Anche in quel caso pilota e il passeggero si sono salvati grazie al seggiolino eiettabile, mentre il velivolo è finito in una vigna.