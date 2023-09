Esce di strada con la moto e finisce in un fosso, è grave

Un uomo è stato soccorso dal personale medico infermieristico, nel tardo pomeriggio di domenica 17 settembre, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato in via Lignano, a Precenicco.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha perso il controllo della moto che stava conducendo ed è finito in un fossato a bordo strada. Non è chiaro se vi siano altri veicoli coinvolti. In questo senso la dinamica è al vaglio.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Latisana, l'automedica e l'elisoccorso. Hanno attivato le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo per cui è stato disposto il trasporto in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.