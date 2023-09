Fa dipingere l’immagine del suo cane sulla parete di casa: «Era la mascotte dei miei nipotini»

AVIANO. «Dago non era solo il “guardiano”della casa – raccontano i nonni Giuseppe Benavoli e Maria Teresa Rizzo –. Dago caratterizzava la nostra abitazione, esprimendo in tanti modi attaccamento e affetto a noi due che siamo avanti con l’età, a nostro figlio Marco, a sua moglie Mara e soprattutto ai bambini, ai nostri nipoti Tommaso e Matteo, cui voleva bene, ricambiato».

Adesso Dago, splendido esemplare di pastore cecoslovacco, mancato per vecchiaia, continua a vivere, dipinto con il suo pelo grigio, gli occhi vispi, l’espressione intelligente.

Da seduto, sulla parete della casa di via Montello, sembra vivo, mentre guarda chi passa davanti al cancello e al recinto dell’abitazione.

Dago è stato trasformato in un’opera d’arte dal pittore Giulio Masieri. Oltre al cane pastore cecoslovacco di via Montello, da poco tempo Masieri ha dipinto, nella vicina via Rive, sotto un antico arco in pietra, una volpe che sembra uscire dalla tana. Se la volpe è un animale caratteristico della campagna avianese, altrettanto, da un po’ di tempo si può dire per il lupo, avvistato in più luoghi del comune.

Dago, cane pastore cecoslovacco, ricordato con tanto affetto dalla famiglia Benavoli-Rizzo, assomiglia molto al lupo e, senz’altro tale è ritenuto da tutti coloro che lo ammirano, dipinto, passando lungo via Montello. Maria Teresa e Giuseppe, sono avianetrapiantati a Milano. Emerge il loro accento lombardo quando parlano. E ben tanti avianesi, nel secolo scorso sono emigrati a Milano, trovando lavoro in quella grande e generosa metropoli. Giuseppe per diversi anni ha anche condotto a Villotta un esercizio pubblico.

Conosciuto e stimato, ora Giuseppe Benavoli sarà ricordato anche per il bellissimo dipinto di Dago sulla parete della sua casa.

Quanto all’artista Masieri, oltre a Dago e alla volpe di via Rive, ha dipinto una gran quantità di animali giganti sui palazzi di Torre e Pordenone. Si può scommettere che la bellezza dei ritratti di Dago e della volpe, tanto ben riusciti che entrambi sembra di poterli toccare, spingerà gli avianesi a far dipingere sulle proprie abitazioni altri animali, magari d’affezione che hanno accompagnato le loro vite