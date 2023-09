Nel golfo di Trieste la super portaerei “Gerald R. Ford”, la più grande al mondo

TRIESTE. Dopo l’arrivo della portaerei Uss Harry Truman nel maggio del 2022, un’altra imbarcazione della Marina militare degli Stati Uniti d’America è giunta – domenica 17 settembre – nel Golfo di Trieste.

Si tratta della superportaerei di ultima generazione Uss Gerald R. Ford. Consegnata nel 2017 dopo 12 anni di costruzione nei cantieri navali di Newport News, in Virginia, la nave da guerra rappresenta il non plus ultra delle portaerei a propulsione nucleare mai varate.

Come le gemelle Uss John F. Kennedy e Uss Enterprise è spinta da due moderni reattori nucleari A1B. Lunga quasi 340 metri, larga quasi 80 e alta 76, è attualmente considerata l’arma da guerra più grande e costosa mai realizzata: l’imbarcazione è costata infatti circa 13 miliardi di dollari americani.

Il suo motto è «Integrity at the helm - Integrità al timone». Il suo equipaggio è costituito da circa 4.660 uomini compreso il personale del gruppo di volo composto da 2480 unità. Può trasportare e gestire fino a 75 velivoli contemporaneamente. La Ford dovrebbe rimanere in rada a Trieste sino a giovedì prossimo.