Scontro, grave un motociclista: auto prende fuoco

RIGOLATO. Incidente stradale tra un'auto e una moto a Rigolato, lungo la regionale 355, in località Valpicetto. Ad avere la peggio è stato il motociclista, 50enne, ricoverato in condizioni serie.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, si sono scontrate, una moto e una vettura che nell'impatto si è incendiata.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto un'ambulanza proveniente da Rigolato e l'elisoccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno subito domato il rogo: illese le persone a bordo.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico il motociclista che è stato trasportato in volo in condizioni piuttosto serie, ma sempre stabile, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.