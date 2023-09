Si scontrano una moto e una bici: ferito un uomo

POLCENIGO. Un uomo di circa 50 anni di età è stato soccorso dal personale medico infermieristico, nella mattinata di domenica 17 settembre, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato a Coltura di Polcenigo, in via Mezzomonte, dove si sono scontrati una moto e una bici.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso. Hanno attivato anche le forze dell'ordine. L'equipe dell'elisoccorso ha visitato l'uomo che poi è stato trasportato con l'ambulanza, in codice giallo, all'ospedale Pordenone.