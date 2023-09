Cade per tre metri da un cumulo di balle di fieno, ferito

MORTEGLIANO. Un uomo è stato soccorso nel tardo pomeriggio di lunedì 18 settembre in via Gabelli a Mortegliano dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di una caduta da un cumulo di balle di fieno.

Gli infermieri della Sores, dopo la chiamata al 112, hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Codroipo e l'elisoccorso.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico l’uomo, caduto da un’altezza di oltre tre metri: è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'ambulanza con l'equipe dell'elisoccorso a bordo, in codice giallo.