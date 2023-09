Maxi-rissa con decine di coinvolti. Spari, due feriti gravi e persone in fuga

PRATA. Una rissa con decine di persone coinvolte, secondo le prime informazioni si tratterebbe di indiani di un clan sinti e forse non solo, si è verificato poco dopo le 21 di lunedì 18 settembre a Villanova di Prata, in via Saba.

Sul posto stanno convergendo ambulanze ed elicottero del 118, oltre a equipaggi di carabinieri, polizia e altre forze dell’ordine.

Le prime informazioni parlano di due feriti gravi, uno dei quali attinto con colpi di arma da fuoco al torace a una gamba. E’ stato ricoverato in elicottero a Udine. Il secondo ha raggiunto l’ospedale di Pordenone con mezzi propri. Ha importanti lesioni al capo.

E’ una zona di case popolari vicino a un parchetto dove già in passato si erano registrati minacce ed episodi di tensione.