Pietre contro il Centro di accoglienza per minorenni di Udine

UDINE. Danneggiamento, nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 settembre, a una vetrata del Centro di accoglienza per minorenni non accompagnati gestito dalla cooperativa Aedis di viale 23 Marzo, a Udine.

Secondo i primi accertamenti effettuati dai carabinieri, sono state lanciate pietre contro la vetrata di un ufficio che si è rotta. Sono intervenuti i militari del Radiomobile assieme ai colleghi della stazione di Ud Est e al personale della Questura.

Sono in corso le indagini per individuare l’autore (o gli autori) del gesto. La cooperativa Aedis, in base a un accordo con il Comune raggiunto dopo un confronto in Prefettura, si è impegnata a chiudere entro il prossimo 25 settembre e a trasferire i giovani in altre sedi.

Da tempo, infatti, sono emerse problematiche di ordine e sicurezza pubblica, più volte segnalate dai residenti. E negli ultimi mesi le pattuglie di carabinieri e polizia sono intervenute ripetutamente per liti violente e proteste.