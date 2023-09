I carabinieri sfondano la porta e salvano la vita a una donna ferita

UDINE. I carabinieri sfondano la porta e le salvano la vita. È successo nella mattina di martedì 19 settembre in un condominio della zona nord di Udine dove una donna si stava sporgendo dalla finestra del bagno – al terzo piano – e appariva ferita.

A notare la situazione di pericolo sono stati alcuni residenti nel palazzo che hanno chiamato il 112. Una pattuglia dell’Arma ha raggiunto la palazzina.

I carabinieri, arrivati per primi, non hanno atteso e sono intervenuti immediatamente, riuscendo ad avvicinarsi alla donna e a portarla in un luogo sicuro. Poi la persona è stata affidata alle cure dei sanitari arrivati con un’ambulanza.