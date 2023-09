CODROIPO. Un cittadino romeno di 34 anni che appariva in stato di alterazione, nella mattinata di martedì 19 settembre è stato arrestato dai carabinieri per l’ipotesi di maltrattamenti in famiglia in quanto, secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, avrebbe picchiato la moglie di fronte a un figlio di pochi anni e a un’altra persona convivente.