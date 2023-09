Aereo precipitato a Torino, il ministro Crosetto difende le Frecce Tricolori: «Da oltre 60 anni incarnano il prestigio di un'eccellenza italiana»

«Con i loro oltre 60 anni di storia le Frecce Tricolori incarnano il prestigio di un'eccellenza italiana, sono un vero e proprio simbolo dell'italianità di cui tutti vanno orgogliosi, hanno una missione unica e nobile. Tutto diventa però nullo con una morte che non è collegata all'esistenza delle Frecce, ma alla tragicità di un destino che tutti avremmo voluto evitare».

Incidente aereo a Torino, si schianta mezzo delle Frecce Tricolori

Lo ha detto Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rispondendo mercoledì 20 settembre al question time sull'incidente avvenuto sabato 16 settembre quando un aereo delle Frecce Tricolori, pilotato dal friulano Oscar Del Do’, è precipitato durante un’esercitazione all'aeroporto Caselle di Torino, uccidendo un bambina di 5 anni, Laura Origliasso.

«Le manifestazioni aeree - ha spiegato Crosetto - rappresentano in primis un'attività addestrativa indispensabile per condurre operazioni complesse. I costi della Pattuglia acrobatica nazionale sono sostenuti molto spesso da sponsor privati ed enti locali che richiedono la loro partecipazione. Il costo potrebbe quindi considerarsi quasi nullo. Senza queste esibizioni ci sarebbero infatti esercitazioni di altra natura per l'addestramento». Si tratta comunque, aggiunge, «di circa 6.800 euro per un'ora di volo».

Quanto all'impatto ambientale, il ministro ha aggiunto che «l'Aeronautica rispetta la normativa di settore per le emissioni. Il consumo di C02 è pari a quello di 25 minuti di volo di un solo vettore aereo commerciale a lungo raggio».

Frecce tricolori, l'audio nelle chat: "Il rischio 'bird strike' era acuto'"

Le polemiche, tuttavia, proseguono. «Avevamo chiesto al ministro della Difesa Crosetto di conoscere i costi ambientali ed economici delle esibizioni e della interna gestione delle frecce tricolori. Non ha risposto. Crosetto, che conosce profondamente il nostro sistema di armamenti, ha solo parlato del costo vivo di 6.800 euro all'ora pagato spesso da sponsor o dagli enti locali: restano dunque top secret i costi complessivi nel bilancio della Difesa corrispondenti di tutte le voci attinenti alla pattuglia acrobatica nazionale, aeroporto di Rivolto compreso. Il ministro ha detto inoltre che le esibizioni valgono come addestramento: ma i piloti che le fanno deve essere già formati per esibirsi. Quanto ai costi ambientali sono stati assolutamente sottovalutati. Crosetto dice che la quantità di CO2 prodotta corrisponde a quella emessa da un aereo di linea che vola per 25 minuti: sempre troppo per una manifestazione di esibizione di potenza e di retorica nazionalista che mette a rischio la vita, talvolta può anche sopprimerla come accaduto alla piccola Laura». Lo ha detto la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana Zanella durante il question time.