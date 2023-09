Esce di strada con l’auto nella notte, grave un uomo

Grave incidente stradale intorno all'1.30 di mercoledì 20 settembre, a Osoppo, in via Matteotti, dove il conducente, di 47 anni, di una vettura ha perso il controllo del mezzo uscendo di strada.

Gli infermieri della sala operativa della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio dell'ambulanza proveniente da Gemona del Friuli e l'elisoccorso.

Hanno anche attivato le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico la persona ferita che viaggiava all'interno della vettura, poi trasportato in volo in gravi condizioni all'ospedale di Udine.