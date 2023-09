Muore in montagna dopo essere precipitato per settanta metri

Un uomo di 76 anni, di nazionalità austriaca, ha perso la vita, nel primissimo pomeriggio di mercoledì 20 settembre, per le lesioni che ha riportato a seguito di una caduta da circa 70 metri (secondo una prima stima, indagini in corso), lungo un sentiero, nella zona Cima di Terrarossa, nel territorio comunale di Chiusaforte.

All'origine della caduta un probabile malore che lo ha fatto incespicare e cadere oltre il sentiero, a circa 1800 metri di altitudine. Faceva parte di una comitiva e I suoi compagni lo hanno visto cadere e hanno dato l’allarme.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio dell'elisoccorso. Hanno attivato i volontari del soccorso alpino Cnsas a cui non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso. Indagini in capo al Soccorso alpino della Guardia di finanza.