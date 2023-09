Rompono una vetrata e irrompono nel locale: terzo furto in un anno alla “Frasca Pozzar”

UDINE. Ladri in azione per la terza volta in un anno alla “Frasca Pozzar” di piazzetta Antonini. Nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 settembre qualcuno ha rotto una vetrata, è entrato, ha aperto cassetti e armadi e ha portato via ciò che ha trovato.

I responsabili stanno ancora verificando che cosa manca esattamente. Sull’accaduto stanno indagando le forze dell’ordine.

«Abbiamo aperto questo locale nel mese di aprile dello scorso anno e questo è già il terzo furto del 2023 – riferisce Federico Cecconi, uno dei soci –; il primo caso verso marzo, il secondo a metà luglio e ora di nuovo.

Forse ciò accade perché in questa zona non ci sono molti residenti e così il quartiere, per chi ha cattive intenzioni, di notte risulta meno controllato. Poi qui nel locale ci sono molte vetrate. Stanotte hanno preso una pietra e ne hanno mandata una in frantumi».