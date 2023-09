Violenta lite fra due giovani all’ex caserma Cavarzerani

UDINE. Violenta lite tra due stranieri, nella tarda serata di martedì 19 settembre, al Centro di accoglienza per stranieri richiedenti asilo allestito all’interno dell’ex caserma Cavarzerani di via Cividale, a Udine.

Sul posto, oltre alle ambulanze, sono intervenuti anche i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Udine assieme agli agenti della polizia locale.

Sono rimasti feriti un cittadino originario del Marocco, classe 1996, e un altro giovane che non è ancora stato identificato in quanto – stando ai primi elementi raccolti dagli investigatori – si sarebbe introdotto senza autorizzazione all’interno del Centro di accoglienza. Nessuno dei due stranieri, secondo i primi accertamenti medici, è in pericolo.